Surveillancebedrijf claimt camera's met "coronadetectie" te hebben

Een Amerikaans surveillancebedrijf dat beveiligingscamera's met wapenherkenning levert heeft het platform naar eigen zeggen uitgebreid met "coronadetectie". Het "Fever Detection COVID19 Screening System" van Athena Security zou via infrarood warmtecamera's in staat zijn om de temperatuur van mensen te meten en te bepalen of ze griep hebben.

De camera's kijken daarbij naar het warmste punt van het gezicht in de buurt van de ogen. De temperatuur van dit gebied komt overeen met de lichaamstemperatuur. Het bedrijf stelt dat de coronadetectie het beste als onderdeel van een dubbel controlesysteem is te gebruiken, waarbij mogelijke koorts via een tweede, medische thermometer wordt bevestigd.

"Wanneer je me in het frame ziet verschijnt er een real-time waarschuwing en de AI detecteert het en zegt dat mijn temperatuur 37,5 graden is, dat ik koorts heb en besmet ben", aldus een medewerker in een video op YouTube over het nieuwe systeem.

Athena Security biedt een camerasysteem dat wapens zou moeten herkennen. De optie om ook het coronavirus te detecteren zou als gratis extra worden aangeboden. Klanten zouden echter wel zelf over warmtecamera's moeten beschikken, zo laat het bedrijf aan Vice Magazine weten. Naast corona zouden de camera's ook voor het screenen op sars en ebola zijn in te zetten.