ING stelt einde TAN-code voor onbepaalde tijd uit

ING was oorspronkelijk van plan om deze maand te stoppen met de TAN-code, maar heeft dit vanwege de uitbraak van het coronavirus voor onbepaalde tijd uitgesteld. In 2018 kondigde de bank aan dat het na 30 jaar ging stoppen met het gebruik van TAN-codes om bankzaken te regelen.

In plaats daarvan kunnen klanten de bankieren app of de ING Scanner gebruiken. De bank had klanten een brief gestuurd dat er op 17 of 31 maart met de TAN-code werd gestopt. Daar wordt nu van afgezien en een nieuwe einddatum is onbekend. "We hebben werkelijk geen idee. Alles staat op zijn kop en dat geldt ook voor onze plannen. We beloven je een ding: zodra we een nieuwe datum hebben, krijg je bericht van ons in Mijn ING", zo laat de bank aan klanten weten.

Die moeten straks zoals gezegd overstappen op de app of scanner. "We stonden klaar op kantoor om je hierbij te helpen maar dat is opeens niet meer zo eenvoudig. In deze tijd van corona zetten we alles op alles zodat jij online kan blijven bankieren. Je kunt dus gewoon nog TAN-codes gebruiken", stelt de bank. Klanten die een brief hebben gekregen dat de TAN-code per 3 maart stopte kunnen bankzaken alleen nog bevestigen met de app of scanner.