Grapperhaus ziet niets in back-upplicht voor organisaties

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ziet niets in een verplichting voor organisaties om back-ups te maken. Ook zal het kabinet niet met beleid komen over het betalen van losgeld bij ransomware. Dat heeft de minister laten weten op Kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Hij stelde Kamervragen naar aanleiding van de ransomware-infectie bij de Universiteit Maastricht. De universiteit betaalde bij twee ton om weer toegang tot bestanden te krijgen. "In hoeverre is het mogelijk om voor dergelijke beslissingen over het al dan niet betalen van losgeld eenduidig beleid te ontwikkelen? Ziet u additionele mogelijkheden voor beleid op het gebied van back-upbeleid?".

Volgens de minister is het betalen van criminelen om bestanden te ontsleutelen "altijd onwenselijk". Daarnaast is het de verwachting dat het betalen van losgeld tot meer aanvallen zal leiden, stelt hij verder. Toch ziet Grapperhaus geen reden om aanvullend beleid te ontwikkelen met betrekking tot het al dan niet betalen van losgeld.

Wat betreft beleid over het maken van back-ups ziet de minister ook hier niets in. "Er bestaan geen algemene verplichtingen rond het maken van back-ups. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de cybersecurity binnen hun organisatie", laat hij weten. Wel wordt in verschillende preventiecampagnes en door het NCSC gewezen op het maken van back-ups. "Dit is een van de basisbeginselen om de schade van cybercrime te beperken", merkt de minister op.