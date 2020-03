Transactielimiet contactloos betalen verhoogd naar 50 euro

Banken hebben de transactielimiet van contactloos betalen verhoogd van 25 euro naar 50 euro. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag bekendgemaakt. De maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan.

Vorige week werd al besloten om de cumulatieve limiet van contactloos betalen te verhogen van 50 naar 100 euro. Normaal kan er voor maximaal 50 euro achter elkaar contactloos worden betaald voordat de pincode moet worden ingegeven. Dat bedrag is nu 100 euro geworden. Daarnaast zorgt de verhoging van de transactielimiet ervoor dat er per transactie in plaats van maximaal 25 euro nu 50 euro contactloos kan worden afgerekend.

De ongeveer 380.000 Nederlandse betaalautomaten worden hiervoor automatisch op afstand aangepast. "Klanten die contactloos betalen, hoeven voorlopig minder vaak een betaalautomaat aan te raken. Zo willen banken en leveranciers van betaalautomaten een bijdrage leveren aan de strijd tegen de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus", aldus de NVB. De vereniging merkt op dat banken eventueel misbruik van gestolen of verloren contactloze bankpassen zónder pincode tot de hogere limieten zullen blijven vergoeden.