Europese Commissie wil mobiele data in strijd tegen corona

De Europese Commissie wil dat telecomproviders "geanonimiseerde mobiele metadata" verstrekken om de verspreiding van het coronavirus te analyseren en bestrijden. Eurocommissaris voor interne markt Thierry Breton heeft hierover met telecomproviders en branchevereniging GSMA gesproken.

De gegevens zouden volgens Breton op zo'n manier moeten worden verstrekt die volledig voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de ePrivacy Verordening. Dat laat de Europese Commissie in een nieuwsbericht over het overleg weten. Via de data zou duidelijk moeten worden waar de nood het grootst is. "We zullen één grote provider per land kiezen", zegt Breton tegenover Politico. De data zou niet worden gebruikt om mensen te volgen. Verdere details over de database en het gebruik van de mobiele data zijn nog niet bekendgemaakt.