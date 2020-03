HPE SAS-schijven raken na 40.000 uur onherstelbaar defect

Door een fout kunnen verschillende SAS SSD-schijven van Hewlett Packard Enterprise (HPE) na 40.000 uur onherstelbaar defect raken waardoor alle data op de schijf verloren gaat. Om dit te voorkomen is een kritieke firmware-update uitgebracht.

Afgelopen november had HPE met een soortgelijk probleem te maken. Toen konden schijven na 32.768 uur onherstelbaar defect raken. Het nieuwe probleem, dat los van het eerdere probleem staat, doet zich na 40.000 uur voor. HPE adviseert om de firmware-update meteen te installeren. Wanneer dit niet wordt gedaan zal er na 40.000 uur dataverlies ontstaan.

Nadat het probleem zich voordoet is zowel de SSD als data niet meer te herstellen. Wanneer de SSD-schijven op hetzelfde moment zijn gebruikt zullen ze waarschijnlijk ook gelijktijdig stukgaan waarschuwt het bedrijf, wat gevolgen kan hebben als ze in een RAID-setup zijn gebruikt.

HPE verwacht, gezien de levertijd van de eerste van deze schijven, dat dit op zijn vroegst in oktober van dit jaar is. Daarnaast meldt het bedrijf dat het probleem niet alleen bij HPE speelt, maar ook bij andere fabrikanten en klanten die deze SSD-schijven van de betreffende leverancier hebben aangeschaft. Via deze pagina legt HPE uit hoe de SSD-uptime kan worden bekeken.