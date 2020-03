Keijzer onderzoekt nut van telecomdata in strijd tegen corona

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken laat onderzoeken of het gebruik van geanonimiseerde telecomdata een meerwaarde heeft in de strijd tegen het coronavirus. Verschillende politieke partijen zien een dergelijke dataverzameling niet zitten of dat gegevens worden gedeeld met Europa.

Dat meldt De Telegraaf. Gisteren meldde de Europese Commissie dat het "geanonimiseerde mobiele metadata" van telecomproviders wil gebruiken om de verspreiding van het coronavirus te analyseren en bestrijden. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken of er samenscholingen zijn. De gegevens zouden op een manier moeten worden verstrekt die volledig voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de ePrivacy Verordening.

Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer zijn tegen het plan. "Brussel gaat niet over de privacy van Nederlanders, ook niet in crisistijd", zegt VVD-Kamerlid Veldman tegenover De Telegraaf. "Brussel moet van onze gegevens afblijven", aldus PVV-leider Wilders. De SP vindt dat bedrijven terughoudend moeten zijn met het delen van telecomdata. Daarnaast is nog helemaal niet bewezen dat telecomdata kan helpen bij de bestrijding van het virus.

"Het CDA wil geen land waarin de overheid zo veel mogelijk controle uitoefent op haar burgers”, zegt Kamerlid Van den Berg. Staatssecretaris Keijzer laat aan de krant weten dat de meerwaarde van geanonimiseerde telecomdata in de strijd tegen corona wordt onderzocht.