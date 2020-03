Ziekenhuizen gebruiken zonder toestemming data coronapatiënten

Nederlandse ziekenhuizen gebruiken gegevens van coronapatiënten zonder dat die hiervoor toestemming hebben gegeven. De gegevens worden in een database opgeslagen die voor een snellere en effectievere behandeling van nieuwe patiënten moet zorgen. "Veel data van de intensivecarebehandeling worden automatisch verzameld via het elektronisch patiëntendossier", vertelt intensivist Paul Elbers van het Amsterdam UMC aan NU.nl.

Volgens Elbers gaat het om zo'n 30.000 datapunten per persoon per dag die routinematig worden verzameld, zoals hartslag, de hoeveelheid toegediende zuurstof, klachten van een patiënt en de behandeling. De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten dat het hier om gevoelige en zeer persoonlijke informatie gaat waarop het medisch beroepsgeheim van de arts rust. Normaliter is er toestemming van de patiënt nodig om gegevens uit zijn of haar patiëntendossier te gebruiken.

Er gelden echter uitzonderingen, zoals wanneer het vragen van toestemming niet mogelijk is of het door de huidige omstandigheden niet van de arts kan worden verlangd, aldus de privacytoezichthouder. "Patiënten zijn vaak te ziek om toestemming te verlenen en we willen de behandelaars, patiënten en hun dierbaren niet nog meer te belasten", zegt Elbers. Hij merkt op dat patiënten achteraf wel bezwaar kunnen maken bij het ziekenhuis. Hun gegevens worden dan niet gebruikt.