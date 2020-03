Google waarschuwde 40.000 keer voor staatsaanvallen in 2019

Google heeft Gmail-gebruikers vorig jaar 40.000 keer gewaarschuwd voor aanvallen die aan een staat werden toegeschreven. Een daling van bijna 25 procent ten opzichte van 2018. De waarschuwingen zijn voor phishingmails of e-mails die de ontvanger met malware proberen te infecteren.

"Eén reden voor de daling is dat onze nieuwe beschermingsmaatregelen werken. De pogingen van de aanvallers worden afgeremd en ze zijn meer bedachtzaam in hun pogingen, wat inhoudt dat pogingen minder vaak plaatsvinden", zegt Toni Gidwani van Googles Threat Analysis Group. De aanvallen die Google ziet zijn voornamelijk tegen politici, journalisten, activisten en geopolitieke rivalen gericht.

Aanvallers doen zich ook steeds vaker voor als nieuwsorganisaties en journalisten, bijvoorbeeld om fake nieuws te verspreiden of eerst een band met iemand op te bouwen voordat er een kwaadaardige e-mailbijlage wordt verstuurd. Wat vorig jaar ook opviel is dat doelwitten herhaaldelijk worden aangevallen. Twintig procent van de gebruikers die werd gewaarschuwd was meerdere keren het doelwit van aanvallers.

Sinds 2012 laat Google een waarschuwing zien als het vermoedt dat gebruikers het doelwit zijn van door een staat gesponsorde aanvallers. Vorig jaar maakte Google bekend dat het meer dan 270 groepen uit meer dan vijftig landen volgt die zich met dit soort aanvallen bezighouden.