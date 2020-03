Apple iOS kan door bug ip-adres van vpn-gebruikers lekken

Een bug in Apple iOS zorgt ervoor dat het ip-adres en data van vpn-gebruikers kan lekken, zo waarschuwt vpn-dienst ProtonMail. Het probleem is in de meeste recente iOS-versie aanwezig en Apple moet nog met een update komen. Bij het gebruik van een vpn zal het besturingssysteem alle al openstaande internetverbindingen sluiten en die vervolgens via de vpn-tunnel weer opzetten.

In het geval van iOS blijkt dat bestaande verbindingen met het internet niet worden gesloten. In veel gevallen gaat het om kortlopende verbindingen die uit zichzelf via de vpn-verbinding worden opgezet. Er zijn echter sommige verbindingen die minuten tot uren buiten de vpn-tunnel kunnen blijven bestaan, aldus vpn-dienst ProtonVPN. Het gaat dan bijvoorbeeld om Apples pushnotificatiedienst. Hierdoor kan het ip-adres van gebruikers lekken, die mogelijk juist een vpn gebruiken om dat af te schermen. Volgens ProtonVPN zijn er geen oplossingen voor het probleem, aangezien iOS niet toestaat dat vpn-apps bestaande netwerkverbindingen sluiten.

Er is echter een maatregel die vpn-gebruikers kunnen nemen, hoewel die geen honderd procent garantie biedt. Gebruikers moeten als eerste verbinding met hun vpn-server maken. Hierna moet de vliegtuigmodus worden ingeschakeld. Dit sluit alle internetverbindingen en verbreekt tijdelijk de verbinding met de vpn-server. Bij het uitschakelen van de vliegtuigmodus zal de vpn-verbinding worden hersteld en zouden alle verbindingen via de vpn-tunnel moeten lopen. Apple is volgens ProtonVPN over het probleem geïnformeerd en zou aan een oplossing werken.