Russische geheime dienst rolt bende creditcardfraudeurs op

De Russische geheime dienst FSB heeft deze week een bende criminelen opgerold die op grote schaal in gestolen creditcardgegevens handelde. Tijdens operaties in heel Rusland zijn meer dan dertig bendeleden aangehouden, waarvan er 25 zijn aangeklaagd.

Volgens de FSB was de bende verantwoordelijk voor meer dan negentig criminele webshops die gestolen creditcardgegevens verkochten. Het ging om creditcardgegevens van zowel Russische als buitenlandse banken. Criminelen die de creditcardgegevens kochten gebruikten die om goederen te bestellen of geld op te nemen. Tijdens huiszoekingen namen de autoriteiten meer dan 1 miljoen dollar, 3 miljoen roebel (35.000 euro), computers, servers waarop de webshops draaiden, wapens, goudstaven, drugs en valse identiteitsdocumenten in beslag.

Fraudebestrijder Gemini Advisory stelt in een analyse dat één van de grootste webshops van de bende al sinds 2013 operationeel was en tientallen miljoenen dollars zou hebben opgeleverd. Via de webshops werden miljoen gestolen creditcardgegevens verkocht, vaak buitgemaakt bij Amerikaanse ketens. It-journalist Brian Krebs beschrijft in dit artikel hoe de webshops precies te werk gingen en ook Gary Warner van de Universiteit van Alabama is met een analyse over de zaak gekomen. De autoriteiten hebben onderstaande video van de operatie en arrestaties van de bendeleden vrijgegeven.