DNB: cashloze maatschappij op termijn voorstelbaar

Contant geld is voorlopig nog een belangrijk risicovrij betaalmiddel dat privacy garandeert, maar op termijn is een cashloze samenleving voorstelbaar. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in het vandaag verschenen jaarverslag. Al jaren is er een afname van het aandeel van contant geld in het betalingsverkeer, mede door allerlei oplossingen die banken introduceren, zoals contactloos betalen.

Toch vindt DNB het naar eigen zeggen belangrijk dat cash beschikbaar blijft. "Ondanks alle innovaties blijft contant geld voorlopig belangrijk. Het is een risicovrij betaalmiddel dat privacy garandeert en het is voor digitaal minder ontwikkelde groepen in de samenleving belangrijk om zelfstandig hun eigen financiën te kunnen beheren." Daarnaast kan er op contant geld worden teruggevallen als het pinverkeer niet functioneert. "Dit vraagt om voldoende betaalautomaten en een brede acceptatie van contant geld als betaalmiddel", aldus De Nederlandsche Bank.

Ondanks dat DNB het belang van cash benoemt heeft het ook twijfels over de toekomst van contant geld. "We vinden het gewenst dat een publieke vorm van geld in gebruikt blijft. Op dit moment speelt contant geld deze rol, maar gezien de afname in het gebruik van contant geld is het niet vanzelfsprekend dat dit ook in de toekomst zo blijft. Deze trend is al geruime tijd gaande en lijkt structureel van aard."

Wanneer door voortgaande digitalisering en technologische innovatie de belangrijkste functies van contant geld kunnen worden overgenomen door alternatieven is op termijn dan ook een cashloze maatschappij voorstelbaar, zo stelt De Nederlandsche Bank in het jaarverslag over 2019 (pdf).