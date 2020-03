Ministerraad akkoord met wetsvoorstel digitale besluitvorming

De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met het spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming, dat gemeenten, provincies en waterschappen tijdelijk de mogelijkheid geeft om naast digitaal te vergaderen ook digitaal besluiten te nemen. Door het wetsvoorstel moet lokaal bestuur als gevolg van het coronavirus zoveel mogelijk kunnen blijven functioneren.

Op dit moment is digitale besluitvorming juridisch niet mogelijk. Het wetsvoorstel regelt een tijdelijke uitzondering hierop zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is. Voorwaarde is wel dat de openbaarheid van vergaderingen behouden blijft via een openbare videoverbinding. Daarvoor moet het systeem dat een orgaan gebruikt bij alle leden beschikbaar zijn en moeten de leden voor de voorzitter, elkaar en het publiek herkenbaar zijn.

"Met het oog op de vele gewichtige maatschappelijke opgaven is het van groot belang dat het openbaar bestuur zoveel mogelijk blijft functioneren. Afgaande op de eerste signalen vorige week, heb ik de voorbereidingen voor een tijdelijke voorziening direct ter hand genomen. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zal Uw Kamer zo spoedig mogelijk bereiken", aldus minister Knops van Binnenlandse Zaken in een antwoord op Kamervragen over digitale besluitvorming (pdf).

Het wetsvoorstel regelt dat voor benoemingen van wethouders en gedeputeerden gebruik kan worden gemaakt van een vorm van briefstemmen. Dit in verband met de geheimhouding. De wet moet gaan gelden voor gemeenteraden, Provinciale Staten, algemene besturen van waterschappen en besturen van gemeenschappelijke regelingen. De Raad van State is gevraagd om met spoed over het wetsvoorstel te adviseren. Daarna zal het aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op korte termijn in werking treedt.

"Ik wil Uw Kamer verzoeken het wetsvoorstel met de grootst mogelijke spoed te behandelen en indien mogelijk hier reeds woensdag 1 april over te stemmen. Het is van het grootste belang dat het wetsvoorstel op de kortst mogelijk termijn in werking kan treden, zodat ook de decentrale volksvertegenwoordigingen kunnen doen waarvoor zij gekozen zijn: het nemen van besluiten in het algemeen belang", schrijft Knops in een brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.