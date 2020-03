"VS gebruikt locatiedata om verspreiding corona te onderzoeken"

De Amerikaanse autoriteiten gebruiken mobiele locatiegegevens van miljoenen telefoons om de verspreiding van het coronavirus te onderzoeken. Zo moet onder andere duidelijk worden op welke plekken mensen nog bijeen komen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van bronnen.

De data die het Centers for Disease Control and Prevention ontvangt is afkomstig van een project genaamd " Covid-19 Mobility Data Network", waarin epidemiologen van verschillende universiteiten, techbedrijven, dataproviders samenwerken en overheidsinstanties werken. De locatiedata is echter niet van telecomproviders afkomstig, maar van mobiele advertentiebedrijven. Die kunnen via hun advertenties ook locatiegegevens verzamelen. De data zou wel eerst worden geanonimiseerd.

Onderzoekers zouden met de gegevens kunnen zien op welke openbare plekken mensen nog steeds samenkomen, of in hoeverre mensen zich aan de opdracht houden om thuis te blijven. Zelfs de economische impact zou kunnen worden gemeten, omdat het ook de daling van het aantal klanten voor winkels en afgelegde autokilometers kan laten zien.

Volgens privacyactivist en onderzoeker Wolfie Christl maakt de locatiedata-industrie gebruik van "covidwashing" om producten die de privacy schenden te legitimeren. "In licht van de de huidige crisis kan het gepast zijn om in bepaalde gevallen geaggregeerde data te gebruiken, zelfs wanneer die in het geheim of op illegale wijze is verzameld", aldus Christl. "Aangezien het echt anonimiseren van data bijna onmogelijk is, zijn sterke juridische waarborgen verplicht." Zo moet het gebruik van de data worden beperkt en ervoor worden gezorgd dat die niet later voor andere doeleinden is te gebruiken.