"Zoom gooit privacy van gebruikers te grabbel"

Videoconferentiesoftware Zoom gooit de privacy van gebruikers te grabbel door allerlei data met advertentiebedrijven te delen, zo stelt auteur en journalist David "Doc" Searls. De virtuele nek van gebruikers wordt blootgesteld aan "datavampieren", aldus Searls in een blogposting.

Hij baseert zich daarbij op het privacybeleid van Zoom en de cookies die het bedrijf plaatst. Door de uitbraak van het coronavirus maken veel organisaties opeens gebruik van Zoom voor videovergaderingen. In het privacybeleid staat dat Zoom van bepaalde advertentietools gebruikmaakt die persoonlijke data vereisen. "Wat ze hiermee bedoelen is advertentietech. Wat ze ook zeggen is dat Zoom in de advertentie-industrie zit, en daarvan in het ergste deel, namelijk het deel dat van verzamelde persoonlijke data leeft", laat Searls weten.

Volgens Searls is dit met name eng omdat Zoom zich in een positie bevindt om zeer gevoelige persoonlijke informatie te verzamelen. Bijvoorbeeld van een psychiater die met een patiënt spreekt. Gebruikers weten niet dat Zoom hun persoonlijke data doorspeelt, gaat de journalist verder. Zoom verklaart in het privacybeleid dat het de data voor een betere advertentie-ervaring gebruikt. "Maar niemand gaat naar Zoom voor een "advertentie-ervaring", gepersonaliseerd of niet", merkt Searls op. "En niemand zit te wachten op advertenties ergens anders op het net door derde partijen die persoonlijke informatie afkomstig van Zoom gebruiken."

De journalist Stelt dat Zoom zich niet met advertenties hoeft bezig te houden, en zeker niet met het deel dat als een vampier leeft van het bloed van menselijke data. "Als Zoom meer geld nodig heeft, moeten ze meer voor hun diensten rekenen, of minder gratis weggeven", merkt hij op. Zoom moet dan ook naar de privacy van gebruikers en het eigen privacybeleid kijken, gaat Searls verder. "Wat het huidige privacybeleid van Zoom zegt is erger dan 'Je hebt hier geen privacy.' Het zegt 'We stellen je virtuele nek bloot aan datavampieren die ermee kunnen doen wat ze willen.'"

In een tweede analyse gaat Searls in op de verschillende cookies die Zoom plaatst en hoe gebruikers zich hiervoor kunnen afmelden. De journalist stelt dat Zoom vooral data lijkt te verzamelen voor eigen advertenties op de eigen website en niet voor het lekken van persoonlijke data aan andere partijen. "Maar dat neemt niet weg dat je niet bent blootgesteld, of dat Zoom zich niet met het tracking-gebaseerde advertentie-ecosysteem bezighoudt, en daardoor op bepaalde hoogte in de advertentiebusiness zit."

Vorige week maakte Zoom bekend dat het stopt met het versturen van data naar Facebook, wat door de iOS-app werd gedaan. Gebruikers moeten hiervoor wel eerst de nieuwe versie van de app downloaden. Bij gebruikers die met de huidige versie blijven werken zal de data naar Facebook blijven gaan. Tevens publiceerde Zoom gisteren een update van het privacybeleid. Naar eigen zeggen om zaken te verduidelijken. De punten die Searls in zijn betoog noemde zijn echter nog steeds in het bijgewerkte privacybeleid te vinden.