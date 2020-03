FBI waarschuwt organisaties voor "Zoom-bombing"

De FBI heeft een waarschuwing afgegeven waarin het organisaties en onderwijsinstellingen wijst op personen die online vergaderingen verstoren, ook wel "Zoom-bombing" genoemd. Vanwege de coronauitbraak wordt er veel meer gebruik gemaakt van videoconferentiesoftware zoals Zoom.

Bij het opzetten van een meeting genereert Zoom een link die met deelnemers kan worden gedeeld. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kan iedereen die de link kent aan de meeting deelnemen. Op Twitter en andere kanalen zijn allerlei organisaties te vinden die hun Zoom-link delen. Vervolgens zijn er personen die zo toegang tot de meeting krijgen en die vervolgens verstoren.

Onder andere verschillende scholen kregen hiermee te maken Vanwege het misbruik kwam Zoom zelf met een uitleg voor organisaties en scholen hoe de meetings zijn te beveiligen, zoals het gebruik van een wachtwoord of het instellen van een "wachtkamer". Ook verschillende universiteiten kwamen met adviezen om Zoom-meetings te beveiligen. Nu laat ook de FBI weten dat bij verschillende scholen de Zoom-meetings zijn verstoord.

Onderwijsinstellingen en bedrijven krijgen van de Amerikaanse opsporingsdienst daarom het advies om hun meetings en online lessen niet publiek te maken. Tevens wordt afgeraden om links voor meetings via social media te delen. In plaats daarvan is het verstandiger ze direct aan deelnemers te verstrekken. Ook moet screensharing op "Host Only" worden ingesteld, anders kunnen binnendringers allerlei ongepaste beelden aan andere deelnemers tonen. Afsluitend krijgen slachtoffers van Zoom-bombing het advies dit aan de FBI te melden.