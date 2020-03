Zoom aangeklaagd voor het delen van data met Facebook

Videoconferentiesoftware Zoom is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het delen van data met Facebook. Daarnaast is de Amerikaanse staat New York een onderzoek naar het bedrijf gestart. Onlangs werd bekend dat de iOS-app van Zoom data naar Facebook stuurt.

De Zoom-app laat Facebook weten wanneer de gebruiker de app opent, verstuurt informatie over het toestel van de gebruiker, zoals model, tijdszone en stad waarvandaan wordt ingelogd, gebruikte telecomprovider en een uniek advertentie-id waarmee gebruikers gerichte advertenties kunnen krijgen. Zoom bracht een nieuwe iOS-app uit om het delen van data met Facebook te stoppen. Gebruikers moeten deze nieuwe versie wel installeren, anders worden hun gegevens nog steeds naar Facebook gestuurd. Volgens de aanklacht werd in het privacybeleid van zoom niet uitgelegd dat de app code bevatte die data naar Facebook en mogelijk andere derde partijen doorstuurde.

"De gedaagde wist of had moeten weten dat de de beveiligingsmaatregelen van de Zoom-app onvoldoende waren om de persoonlijke informatie van deelnemers aan de massaclaim te beschermen en dat het risico van het ongeautoriseerd verstrekken aan Facebook zeer waarschijnlijk was. De gedaagde heeft nagelaten om gezien de aard van de informatie redelijke beveiligingsprocedures en -maatregelen te implementeren om de persoonlijke informatie van de klager en deelnemers aan de massaclaim te beschermen", aldus de aanklacht.

Verder stelt de aanklacht dat Zoom geen maatregelen heeft genomen om oudere versies van de app te blokkeren. Tenzij gebruikers hun Zoom-app updaten blijven ze zonder hun toestemming of medeweten informatie naar Facebook sturen. "Zoom had alle iOS-gebruikers kunnen dwingen om naar de nieuwe Zoom-app te updaten, maar Zoom heeft ervoor gekozen dit niet te doen", zo stelt de aanklacht. Tevens geeft Zoom geen garantie dat Facebook de ontvangen informatie heeft verwijderd. De klager eist nu een schadevergoeding, zo melden Bloomberg en Vice Magazine.

Onderzoek

Naast de aanklacht heeft het privacybeleid van Zoom ook de aandacht van de staat New York. Minister van Justitie Letitia James verstuurde Zoom gisteren een brief waarin ze opheldering vraagt over de maatregelen die Zoom heeft genomen om met het toegenomen aantal gebruikers om te gaan en aanvallers buiten de deur te houden. In de brief uit Letitia ook haar zorgen dat Zoom in het verleden traag op beveiligingslekken reageerde en zijn er zorgen dat het huidige beveiligingsbeleid onvoldoende is om te reageren op zowel de volume als de gevoeligheid van de data die via de dienst wordt verwerkt.

De minister wijst ook naar het delen van data met Facebook en vraagt wat voor soort gegevens Zoom verzamelt, alsmede voor welke doeleinden en aan welke partijen Zoom de gegevens van gebruikers verstrekt. Mogelijk dat Zoom de regels voor het beschermen van leerlingengegevens overtreedt. Zo moet het bedrijf laten weten hoe het toestemming voor leerlingen verkrijgt en controleert, alsmede welke partijen gegevens met betrekking tot kinderen ontvangen, zo laat The New York Times weten.