Celstraf voor phishingaanval tegen Marktplaatsgebruikers

Een 20-jarige man uit Hengelo die Marktplaatsgebruikers via phishingaanvallen voor meer dan 60.000 euro wist te bestelen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van vier jaar geëist.

De man deed zich op Marktplaats voor als potentiële koper. Hij vroeg verkopers op de website om via een betaalverzoek één cent over te maken om hun betrouwbaarheid vast te kunnen stellen. Het betaalverzoek dat de man verstuurde wees naar een phishingsite. Daar werden allerlei gegevens gevraagd, zoals gebruikersnaam en het wachtwoord van de bankrekening, het bankpasnummer en de vervaldatum van de bankpas.

Met deze gegevens kon de man op de rekening van zijn slachtoffers inloggen en transacties uitvoeren, zo laat de rechter weten. In enkele gevallen werd een geldbedrag overgemaakt naar de bankrekening van kantvangers en in diverse andere gevallen verplaatste de koper een geldbedrag van de spaarrekening van slachtoffers naar hun betaalrekening.

Hierbij werd gedaan alsof de koper een geldbedrag van zijn eigen rekening had overgemaakt naar de rekening van het slachtoffer. Vervolgens nam de man contact op met het slachtoffer en vertelde dat er teveel geld was overgemaakt. Slachtoffers werd dan gevraagd om het teveel betaalde bedrag "terug te betalen". Hiervoor maakte de man gebruik van de rekeningen van katvangers.

Wanneer slachtoffers het "terugbetalen" weigerden dreigde de man met zware mishandeling, verkrachting en brandstichting. Zo liet de man weten waar slachtoffers woonden, noemde hij persoonlijke details over hen en kondigde hij aan bij de woningen langs te komen met onder andere zware wapens, zoals handgranaten. De man wist van 31 ING-klanten de inloggegevens te stelen en op hun rekeningen in te loggen. Bij negen mensen werd er ook geld van de rekening gestolen.

Volgens de rechter hebben de man en zijn handlanger door hun handelen het vertrouwen in het digitale economische en bancaire verkeer ernstig beschadigd. "Niet alleen bij de slachtoffers, maar ook in bredere zin zal het vertrouwen in de veiligheid van online handel en betaling zijn afgenomen door toedoen van verdachten", aldus het vonnis. De man, die zich beriep op zijn zwijgrecht, was al een keer eerder voor bedreiging veroordeeld.

Het OM had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar geëist. De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Bij de strafmaat hield de rechter rekening met de jonge leeftijd van de man en straffen die bij vergelijkbare zaken worden opgelegd. De rechter legde ook bijzondere voorwaarden op. Zo moet de man gedurende de proeftijd op elk moment meewerken aan het steekproefsgewijs laten controleren van zijn digitale gegevensdragers, bijvoorbeeld door het geven van de benodigde wachtwoorden.