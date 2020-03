Amsterdam zet cameratoezicht in tegen groepsvorming

De gemeente Amsterdam zet mobiel cameratoezicht in om eerder aangekondigde coronamaatregelen te handhaven en groepsvorming tegen te gaan. Dat heeft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad laten weten. De camera's worden ingezet op het Piet Mondriaanplein, het Henrick de Keijserplein en de Oetgensstraat. Het camerabesluit geldt van 31 maart tot en met 1 juni.

Op 25 maart kondigde de gemeente Amsterdam extra maatregelen aan tegen de verspreiding van het coronavirus. "Op plekken waar zorgen bestaan over aanhoudende drukte kan cameratoezicht worden ingesteld. Als het nodig is dan worden ook op die locaties aanvullende maatregelen genomen", zo liet de gemeente vorige week weten.

In het vandaag gepubliceerde camerabesluit stelt Halsema dat de locaties op en rondom het Piet Mondriaanplein, het Henrick de Keijserplein en de Oetgensstraat momenteel een aantal van de drukste plekken in de stad zijn. "Er is in de afgelopen dagen sprake geweest van onwenselijke groepsvorming door groepen jongeren en de vrees bestaat dat personen zich op deze locaties niet zullen houden aan de noodverordening die is ingesteld ten behoeve van het voorkomen van verspreiding van het coronavirus", aldus de burgemeester (pdf).

Halsema kan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) besluiten om camera's te plaatsen als dat volgens haar noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde. "Het inzetten van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde", schrijft ze in het camerabesluit.

Daarin maakt de burgemeester ook duidelijk dat ze de handhaving van de openbare orde en de gevolgen voor de privacy tegen elkaar heeft afgewogen. "In die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy", stelt Halsema. Wanneer de camera's niet meer nodig zijn voor het handhaven van de openbare orde zal het besluit tot het instellen van cameratoezicht "onmiddellijk" worden ingetrokken.