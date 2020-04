Moskou ontwikkelt app om coronapatiënten te monitoren

De autoriteiten in Moskou hebben een app ontwikkeld om de zelfisolatie van coronapatiënten in de stad te monitoren. Daarnaast is er een qr-codesysteem bedacht waarmee Moskovieten naar buiten mogen gaan. Dat heeft Eduard Lysenko, hoofd it-zaken van Moskou, op de radio laten weten.

De app wordt "Social Monitoring" genoemd en laat de autoriteiten monitoren of coronapatiënten zich wel aan hun zelfisolatie houden. De app wordt morgen officieel gelanceerd, maar is al via de Google Play Store verkrijgbaar. De app blijkt onder andere toegang tot gespreksgeschiedenis, locatie, camera, opslag, netwerk en andere zaken te vragen. In het geval patiënten niet over een smartphone beschikken zullen ze die van de autoriteiten krijgen. Het toestel zal na twee weken moeten worden teruggegeven, wat overeenkomt met de quarantaineperiode.

Daarnaast hebben de autoriteiten in de Russische hoofdstad een qr-codesysteem bedacht dat Moskovieten naar buiten laat gaan. Elke keer dat burgers naar buiten willen moeten ze bij de autoriteiten een qr-code aanvragen. Deze code kan vervolgens aan de politie worden getoond. Het systeem wordt van kracht zodra de vereiste wetgeving is aangenomen, zo melden The Moscow Times en de Russische krant Kommersant.