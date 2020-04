CBS: mensen nemen geen internet wegens zorgen over privacy

Drie procent van de Nederlanders had vorig jaar thuis geen internet, mede vanwege zorgen over veiligheid en privacy, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vijf jaar eerder had nog zeven procent thuis geen internet. Het gaat in totaal om zo'n 453.000 mensen.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen thuis geen internet hebben. 66 procent vond het niet zinvol. Een gebrek aan kennis of vaardigheden werd door 39 procent genoemd. Veertien procent vond de benodigde apparatuur te duur. Bij elf procent speelde bezorgdheid over privacy en veiligheid een rol om geen internetabonnement te nemen, aldus het CBS. Van de mensen die vorig jaar thuis geen internet had gebruikte 89 procent nooit het internet buitenshuis, zes procent deed dat meer dan een jaar geleden en vijf procent in de afgelopen drie maanden.

De grootste groep die thuis geen internet heeft was 75 jaar of ouder (66 procent), gevolgd door de groep 65 tot 75 jaar met 23 procent. De groep 75-plussers die thuis geen internet heeft is wel kleiner geworden. In 2014 zei 51 procent van de personen in deze leeftijdscategorie thuis geen toegang tot internet te hebben. Vervolgens daalde dit naar 41 procent in 2015 en 23 procent in 2019.

Vorig jaar was 88 procent van de Nederlanders dagelijks online. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. Meer dan 95 procent van de 12- tot 55-jarigen en hoogopgeleiden gebruikten het internet dagelijks. Ook 44 procent van de 75-plussers is dagelijks actief op het web.