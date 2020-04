Gemeenten laten inwoners bellen via identiteitsplatform IRMA

Inwoners van verschillende Nederlandse gemeenten kunnen straks hun gemeente via het privacyvriendelijke identiteitsplatform IRMA bellen. IRMA staat voor 'I Reveal My Attributes' en is een soort van gepersonaliseerd paspoort dat op de telefoon van de gebruiker wordt opgeslagen.

Gebruikers kunnen allerlei persoonlijke attributen aan de app toevoegen zoals adresgegevens, leeftijd of onderwijsidentiteit. Hiervoor is het eenmalig nodig om gegevens op te halen vanuit een bron zoals bij de overheid. De attributen van de gebruiker worden door de gemeente van een digitale handtekening voorzien. Vervolgens is het mogelijk om met de IRMA-app op allerlei websites en apps in te loggen, zonder dat de gebruiker hiervoor een apart gebruikersprofiel hoeft aan te maken.

Verder zorgt IRMA ervoor dat websites alleen de echt noodzakelijke gegevens van de gebruiker krijgen. Met de app kan iemand bijvoorbeeld laten zien dat hij ouder is dan 18 jaar zonder dat de geboortedatum en andere persoonsinformatie zichtbaar zijn. Doordat de informatie digitaal is ondertekend weten partijen dat de ontvangen gegevens juist zijn.

De gemeenten Arnhem, Nijmegen en Drechtsteden werken nu aan een toepassing genaamd "Bellen met IRMA", waarbij inwoners via IRMA hun gemeente kunnen bellen. "Op dit moment is het vaak zo dat je, wanneer je de gemeente belt, gevraagd wordt om je achternaam en geboortedatum. Die authenticatie is erg beperkt en verre van waterdicht. Met IRMA zien we de mogelijkheid om een hoger niveau van authenticatie toe te passen", zegt Dennis van der Valk, Business Consultant bij CIO Office Drechtsteden, tegenover SIDN.

Inwoners die hun gemeente willen bellen kunnen straks op de gemeentesite met de IRMA-app een qr-code scannen. Vervolgens krijgt de gebruiker de vraag dat hij op het punt staat de gemeente te bellen en dat die graag zijn of haar gegevens wil ontvangen. De gemeente kan vervolgens zelf bepalen welke gegevens er van de inwoner worden gevraagd. Als de inwoner hiermee akkoord gaat wordt het telefoonnummer uit de qr-code gebeld. De gemeente ziet vervolgens de gegevens van de beller die gelijktijdig zijn meegestuurd.

Inwoners houden zo controle over hun persoonsgegevens, terwijl gemeenten meer zekerheid hebben over de identiteit van de beller. "Het is belangrijk dat we kijken naar mogelijkheden om decentrale architectuur meer te benutten. Op die manier kunnen we dienstverlening voor inwoners van de gemeente uitbreiden en verbeteren, zonder dat ze vrees hebben voor hun persoonsgegevens of voor elke vraag verplicht naar het gemeentehuis moeten komen", aldus Van der Valk. Deze zomer zou er een eerste test met Bellen met IRMA moeten plaatsvinden.