NASA en SpaceX verbieden gebruik van Zoom voor personeel

Ruimtevaartorganisatie NASA en ruimtevaartonderneming SpaceX hebben personeel verboden om gebruik te maken van videoconferentiesoftware Zoom. In een e-mail die afgelopen zaterdag aan het personeel werd verstuurd laat SpaceX weten dat alle toegang tot Zoom per direct is geblokkeerd.

"We begrijpen dat velen van ons deze tool voor vergaderingen gebruikten. Gebruik alsjeblieft e-mail, sms of de telefoon als alternatieve communicatiemiddelen", aldus een e-mail die SpaceX-medewerkers ontvingen en door persbureau Reuters werd ingezien. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verbiedt het gebruik van Zoom, zo laat een woordvoerster weten. NASA geeft geen reden waarom personeel niet meer via de videoconferentiesoftware mag werken. SpaceX noemt "grote privacy en veiligheidszorgen", maar geeft geen verdere details.

Zoom kwam echter de afgelopen periode vanwege meerdere privacy- en veiligheidsproblemen onder vuur te liggen. Het bedrijf heeft hiervoor excuses gemaakt. Tevens zal het bedrijf de komende negentig dagen zich alleen op het verhelpen van security- en privacyproblemen richten en worden er geen nieuwe features ontwikkeld.