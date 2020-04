AP: inzage in medisch dossier alleen met toestemming patiënt

Artsen op de huisartsenpost of spoedeisende hulp die het medisch dossier van coronapatiënten willen inzien mogen dit alleen met toestemming van de betreffende patiënt doen, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder raadt mensen aan om goed na te denken over hun keuze, voordat zij mogelijk ziek worden. Een brief over het onderwerp is door de AP naar minister Van Rijn van Medische Zorg gestuurd (pdf).

Tijdens de coronacrisis komen patiënten vaak bij een andere arts terecht dan hun eigen huisarts, bijvoorbeeld op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp. De arts ter plekke wil dan voor het beoordelen van de benodigde behandeling het medisch dossier van de patiënt inzien. Bij mensen die geen toestemming voor deze inzage hebben gegeven duurt de beoordeling te lang, aldus minister De Jonge van Volksgezondheid. Het gaat dan om patiënten die nooit een keuze hebben gemaakt over de inzage van hun medisch dossier via het Landelijk Schakel Punt (LSP).

De Jonge wil nu dat artsen op een huisartsenpost of eerste hulp tijdelijk zonder toestemming toegang tot medische dossiers van patiënten kunnen krijgen. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dit onder voorwaarden acceptabel. Patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt moet dit namelijk ter plekke worden gevraagd. Toestemming mag namelijk ook mondeling worden gegeven. Alleen wanneer patiënten niet in staat zijn om toestemming te verlenen mag inzage zonder toestemming plaatsvinden.

Voor mensen die eerder al kenbaar hebben gemaakt dat ze inzage in hun medisch dossier via het LSP toestaan of weigeren verandert er niets. De toezichthouder adviseert mensen om goed over hun keuze na te denken. Wanneer inzage eerder is geweigerd kan dit niet ter plekke ongedaan worden gemaakt. Het is dan onmogelijk om het medisch dossier te bekijken, omdat dit niet is opgenomen in het LSP. Hierdoor kunnen zorgaanbieders mogelijk cruciale informatie missen, aldus de AP. Het wijzigen van de keuze kan via de huisarts of Volgjezorg.nl.