Politie en gemeenten monitoren stranden met drones

Politie en gemeenten zetten drones in om de drukte op de verschillende stranden te monitoren. Zo waarschuwt de politie met een drone mensen op Scheveningen om zich aan de coronamaatregelen te houden. De gebruikte drones zijn hiervoor uitgerust met een luidspreker, zo meldt De Scheveninger.

Ook de gemeentes Katwijk en Noordwijk monitoren de drukte op hun stranden met drones. "We gaan de toeloop onder andere op deze manier controleren, om te kijken of de ontmoediging werkt", aldus een woordvoerder tegenover Omroep West. De Zeeuwse politie heeft in Vlissingen getest of ook daar een drone kan worden ingezet, meldt Omroep Zeeland.

Eerder voerde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zulke tests uit, zo blijkt uit videobeelden op Twitter. De drones worden niet alleen op de stranden ingezet. Deze week gebruikte de politie Den-Haag de apparaten om de naleving van de coronamaatregelen in de stad te controleren, aldus het AD. De Nederlandse politie is niet de enige die het publiek met drones monitort en waarschuwt. In België en Engeland worden hiervoor ook drones ingezet. Iets wat onder sommige burgers in het Verenigd Koninkrijk tot felle kritiek leidde.