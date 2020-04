Belgische banken verhogen limieten contactloos betalen zonder pincode

Belgische banken hebben de limieten voor contactloos betalen zonder pincode verhoogd van 25 euro naar 50 euro per transactie. Bankklanten moeten de pincode pas intikken bij een betaling van meer dan 50 euro. Daarnaast is de cumulatieve limiet verhoogd naar 100 euro. Normaal kan er voor maximaal 50 euro achter elkaar contactloos worden betaald voordat de pincode moet worden ingegeven. Dat bedrag is nu 100 euro geworden.

Vanaf 14 april zullen de betaalterminals in België stapsgewijs worden aangepast aan de nieuwe limieten. "Contactloos betalen: het is snel, makkelijk en veilig. En vooral: het is - in volle coronatijden - meer dan ooit de meest hygiënische manier om aankopen af te rekenen. Je moet het toetsenbord van de betaalterminal namelijk niet of minder vaak aanraken. Daarom hebben de banken besloten om de limieten voor contactloze kaartbetalingen zonder pincode op te trekken", meldt Febelfin, de overkoepelende organisatie van Belgische banken.

In maart verklaarde Febelfin nog dat het verhogen van de limieten een complexe oefening was. "We moeten zeker zijn dat een limietverhoging geen extra risico's met zich meebrengt", aldus een woordvoerder tegenover De Tijd. Volgens de krant was de limiet van 25 euro voor contactloos betalen zonder code ingesteld om te voorkomen dat klanten het slachtoffer worden van fraude of meer geld dreigen te verliezen na diefstal.

De aangepaste limieten blijven van kracht tot zo lang dit nodig is, aldus Febelfin. Wel zal er regelmatig een evaluatie plaatsvinden. Daarnaast komt de organisatie met filmpjes om mensen de werking van contactloos betalen te tonen. Eerder besloten de banken in Nederland al om vanwege het coronavirus zowel de cumulatieve als transactielimiet van contactloosbetalen te verhogen.