EU-privacytoezichthouder pleit voor Europese traceer-app tegen corona

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) heeft alle EU-lidstaten opgeroepen om aan één gezamenlijke mobiele traceer-app tegen het coronavirus te werken in plaats van allemaal eigen oplossingen te ontwikkelen. De afgelopen weken kondigden verschillende Europese landen plannen voor mobiele applicaties aan om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen, of hebben die al ontwikkeld.

Het gaat onder andere om applicaties die bijhouden bij wie iemand in de buurt is geweest. Zodra iemand met het coronavirus besmet blijkt te zijn worden alle personen waar de gebruiker in contact mee is gekomen gewaarschuwd. Deze applicaties maken gebruik van verschillende methodes om de openbare gezondheid te beschermen, waaronder het verwerken van persoonlijke data op verschillende manieren, aldus de EDPS. De autoriteit merkt op dat het gebruik van tijdelijke broadcast identifiers en bluetooth om personen mee te traceren een goede manier lijkt te zijn om de privacy te beschermen.

"Gegeven deze verschillen roept de EDPS op tot een pan-Europese "COVID-19 mobiele applicatie", gecoördineerd op EU-niveau. Idealiter vindt ook coördinatie met de Wereldgezondheidsorganisatie plaats, om vanaf het begin zeker van databescherming by design te zijn", stelt Wojciech Wiewiorowski, hoofd van de EU-privacytoezichthouder, in een vandaag verschenen verklaring (pdf). Daarin worden alle technologie-ontwikkelaars opgeroepen om bij de maatregelen die ze tegen het coronavirus ontwikkelen vanaf het begin rekening te houden met databescherming.

De afgelopen weken hebben verschillende organisaties hun zorgen geuit over het gebruik van digitale surveillancetechnologie door overheden om de uitbraak tegen te gaan. "We moeten blijven opletten. De coronacrisis mag geen excuus worden om de privacy helemaal overboord te gooien. De crisis mag geen opmaat worden naar een big brother-maatschappij", liet Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens eerder nog weten.

De Belgische Liga voor Mensenrechten wil dat er strenge voorwaarden voor een traceer-app gaan gelden. "Het spreekt voor zich dat het gebruik van de corona-app alleen kan op vrijwillige basis. Het is niet de bedoeling om, zoals in bepaalde Aziatische landen, het gebruik van de app te verplichten. Dat zou er immers toe leiden dat iedereen opgesloten blijft tot na de test of tot wanneer je kunt bewijzen dat je gezond bent. Zo creëer je absoluut geen draagvlak bij de bevolking. Daarom eisen wij dat het duidelijk is wie allemaal toegang heeft tot deze data", stelt voorzitter Kati Verstrepen.