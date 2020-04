Duitse RIVM lanceert app die gezondheidsgegevens verzamelt

Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM, heeft een app gelanceerd die allerlei gezondheidsgegevens van vrijwilligers verzamelt. Met deze gegevens wil het RKI de verspreiding van het coronavirus in Duitsland in kaart brengen.

De app heet "Corona-Datenspende" (Corona-Datadonatie) en is beschikbaar voor Android en iOS. Na de installatie op hun smartphone koppelen gebruikers de app aan hun smartwatch of fitnesstracker. Eenmaal actief verzamelt de app automatisch informatie over sportactiviteiten, slaap en slaappatronen, actieve periodes en rustperiodes. Ook de hartslag, hartritme, stressniveau, temperatuur, gewicht en bloeddruk worden automatisch opgeslagen.

Gebruikers kunnen er zelf voor kiezen om hun leeftijd, lengte, geslacht en gewicht op te geven. Verder moet voor het gebruik van de app de postcode worden ingevoerd. Volgens het RKI maken veel mensen in Duitsland gebruik van fitnesstrackers en smartwatches om hun gezondheid te monitoren. Wanneer ze ziek worden zullen deze gegevens veranderen. "Dit houdt in dat typische Covid-19-symptomen zoals koorts ook via de app zijn te detecteren", aldus het instituut in de aankondiging.

Met de informatie wil het RKI uiteindelijk op postcodeniveau de verspreiding van potentieel geïnfecteerde personen gaan weergeven. Zo moet sneller duidelijk worden waar infecties zich voordoen en hoe effectief genomen maatregelen zijn. Het instituut laat verder weten dat alle data wordt gepseudonimiseerd en niet geanonimiseerd. "De app is dan ook niet anoniem, maar gepseudonimiseerd. Desondanks weet het Robert Koch Instituut nooit je persoonlijke informatie (adres of naam)", aldus de uitleg over de app. Op het moment van schrijven was de Androidversie van de app meer dan vijfduizend keer gedownload.