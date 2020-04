D66 tegen verplichte installatie van contact-tracing app

Het gebruik van een contact-tracing app die bijhoudt met wie gebruikers in contact komen en een waarschuwing geeft als één van deze contacten met corona besmet is geraakt moet op vrijwillige basis plaatsvinden en niet door de overheid worden verplicht, zo vindt D66.

Gisteren kondigden premier Rutte en minister De Jonge plannen aan voor de inzet van een contact-tracing app. Verschillende landen maken van dergelijke apps gebruik om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet gaat onderzoeken of de installatie van een dergelijke app kan worden verplicht.

D66 vindt echter dat het gebruik van de app vrijwillig moet zijn. "Een verplichte app tornt aan onze privacy en dus aan onze vrijheid. Verplicht gevolgd worden is buitenproportioneel. Het zou het vertrouwen van mensen in de huidige maatregelen schaden", zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven op Twitter. Hij vindt ook dat de app een wettelijke basis moet hebben en doelgericht moet zijn.

Verhoeven pleit ook voor datacontrole bij de gebruiker. "Mensen moeten zelf controle hebben over de data die door de app gebruikt of gegenereerd wordt. Dus wanneer de gebruiker wil dat zijn gegevens verwijderd worden, moet dat kunnen." Tevens zal de app aan de AVG moeten voldoen. "We moeten ook tijdens de coronacrisis niet morrelen aan onze privacywetgeving", aldus het Kamerlid.

Na de aankondiging van het kabinet liet de Autoriteit Persoonsgegevens al weten dat het gaat kijken of een dergelijke app niet in strijd met de privacywetgeving is. "‘Zulke apps kunnen alleen als de privacy geborgd is. Anonimiteit is bij zo'n app het kernwoord", aldus de privacytoezichthouder. "Wij zijn daarbij zeer scherp, want mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met hun gevoelige informatie omgaat. Kan het niet anoniem, dan is er een aparte wet nodig."