Commissie gaat Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 evalueren

Een onafhankelijke commissie zal op 1 mei beginnen met de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), zo heeft het ministerie van Defensie vandaag aangekondigd. De wet werd op 1 mei 2018 van kracht en geeft de AIVD en MIVD nieuwe bevoegdheden voor het onderscheppen en opslaan van internetverkeer van de kabel, alsmede een uitgebreidere hackbevoegdheid.

In het regeerakkoord is overeengekomen dat de Wiv na de inwerkingtreding binnen twee jaar zal worden geëvalueerd door een onafhankelijke commissie. Die zal onder andere kijken naar de noodzakelijkheid van de bewaartermijn voor data, alsmede de lengte van de bewaartermijn, effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland, geautomatiseerde data-analyse en of de waarborgen in de wet niet contraproductief voor de inlichtingendiensten zijn.

De commissie, waarvan de ministerraad heeft ingestemd met de instelling, bestaat in totaal uit zeven personen en wordt voorgezeten door Renée Jones-Bos. Het ministerie stelt dat bij de samenstelling van de commissie wordt gelet op de voor de evaluatie benodigde kennis en expertise op het gebied van wetgeving, operationele kennis van de werkzaamheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, digitale veiligheid en data-analyse, mensenrechten en privacy. Het evaluatierapport wordt openbaar en voor het einde van het jaar verwacht.