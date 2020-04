Kamervragen over gebruik van surveillancesoftware tijdens afnemen van tentamens

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Van Engelshoven van Onderwijs gesteld over het gebruik van surveillancesoftware om studenten thuis tijdens het afnemen van tentamens te monitoren. Aanleiding is een artikel van het Leids universitair weekblad Mare over een proef van de Universiteit Leiden waarbij dergelijke software werd ingezet en het Erasmus University College dat hier al gebruik van maakt.

Het gaat om programma's zoals ProctorExam en Proctorio die onder andere toegang tot webcam en microfoon, identiteit, clipboard, muislocatie, browser, scherm, hoofd-, oog- en mondbewegingen, bezochte websites en openstaande applicaties kunnen krijgen, zo laat een gebruiker tegenover Mare weten. Aan het begin van het proeftentamen moest de gebruiker zich via zijn studentenkaart identificeren. "Er wordt continu gemonitord wat je aan het doen bent; je hebt het idee dat er de hele tijd met je wordt meegekeken. Dat vond ik best wel afleiden", aldus één van de studenten die met het programma werkte tegenover Mare.

Of de Universiteit Leiden de software zal gaan gebruiken is nog onbekend. Het Erasmus University College maakt al wel gebruik van het programma. "Alleen de examencommissie en ProctorExam mogen naar de opgenomen beelden kijken, waarna ze worden vernietigd", laat de onderwijsinstelling weten. ProctorExam verstuurt gegevens van studenten die "afwijkend gedrag" vertonen naar de examencommissie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het openen van websites of het staren naar een andere plek dan het beeldscherm.

SP-Kamerlid Futselaar wil nu opheldering van de minister over de inzet van deze software. Zo moet Van Engelshoven laten weten hoeveel opleidingen van de software gebruikmaken of van plan zijn dit te doen. Ook moet de minister duidelijk maken op welke wijze de privacy van studenten voldoende is gewaarborgd mocht dergelijke surveillancesoftware gebruikt gaan worden op universiteiten en in hoeverre het gebruik van deze software in strijd is met de AVG.

Futselaar wil verder weten of de software wettelijk alle gegevens mag opslaan die het opslaat en wat er na afronding van een tentamen met de beelden en andere informatie wordt gedaan. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.