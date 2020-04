Consortium ontwikkelt app die aangeeft dat gebruiker is gevaccineerd of getest op corona

Een consortium van bedrijven, universiteiten, TNO en de Dutch Blockchain Coalition ontwikkelen een app waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze zijn getest op corona of zijn gevaccineerd. Vervolgens kunnen gebruikers dan toegang tot bepaalde locaties krijgen. Volgens het "uNLock consortium" zou de applicatie later een rol kunnen spelen bij het heropenen van scholen, het weer toelaten van personeel in fabrieken of kantoren, het organiseren van bepaalde samenkomsten tot en met het herstarten van het internationale luchtverkeer.

De app maakt het mogelijk om documenten van verschillende instanties, zoals gezondheidsverklaringen, op te slaan en die te delen. Wanneer iemand zich op corona heeft laten testen zijn de testresultaten via een qr-code door de app te scannen. Vervolgens worden de testresultaten in de app opgeslagen en kunnen die later aan bepaalde partijen worden getoond. Er is daarnaast ook een versie van de app die door controleurs is te gebruiken om bezoekers van bijvoorbeeld verpleeghuizen te controleren. Gebruikers genereren via hun app een qr-code, die dan door een controleur met zijn app wordt gescand. Na de scan ziet de controleur of de bezoeker aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Gegevens worden door de app decentraal opgeslagen. "Hierdoor kan een verifiërende partij er zeker van zijn dat een bezoeker terecht wordt toegelaten zonder data over die bezoeker op te slaan of meer over die bezoeker te weten te komen dan puur en alleen of deze aan de toegangseisen voldoet", aldus TNO. In eerste instantie zal het om testresultaten op het coronavirus gaan. In een latere fase kan hiermee ook een immuniteitstest of een ontvangen vaccinatie bewezen worden.

"Zo kan deze applicatie een bijdrage leveren aan het langzaam weer ‘opstarten’ van de Nederlandse samenleving", zo stelt het consortium in de aankondiging. De gelijknamige uNLock app zou complementair zijn aan de eerder door het kabinet aangekondigde corona contact-tracing app en gezondheidsapp. Het consortium stelt dat de app de privacy van gebruikers beschermt, open source is en het mogelijk maakt om met honderd procent zekerheid een bewijs van corona-tests/vaccinatie/immuniteit af te geven.

Het uNLock consortium bestaat uit Rabobank, CMS, TNO, Ledger Leopard, een grote arbodienstverlener, EY, IBM en verschillende professoren van de Universiteit Leiden (juridische faculteit), de Technische Universiteit Delft en Dutch Blockchain Coalition. Volgens het consortium wordt er met diverse andere publieke en private partijen over deelname gesproken. In onderstaande video wordt de werking van de app uitgelegd.