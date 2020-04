Autoriteit Persoonsgegevens lanceert keuzehulp voor videobel-apps

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vandaag een keuzehulp voor videobel-apps gelanceerd die naar de belangrijkste privacyaspecten van dertien verschillende apps kijkt. De toezichthouder heeft geen uitgebreid, technisch onderzoek naar de apps uitgevoerd, maar is afgegaan op wat de bedrijven zelf zeggen over hun videobel-apps, bijvoorbeeld in hun privacyverklaring.

Volgens de AP moeten organisaties die van videobel-apps gebruikmaken goed nadenken over de privacyaspecten en kan de keuzehulp hierbij helpen. Zo wordt er gekeken naar wat de apps voor functionaliteit bieden, welke gegevens ze verzamelen, voor welke doelen ze gegevens verwerken, hoe de informatiestroom verloopt, of de communicatie is beveiligd en hoe de apps geld verdienen.

Het gaat zoals gezegd om dertien apps, te weten: Discord, FaceTime, Google Hangouts, Google Hangouts Meets, Houseparty, Jitsi, Facebook Messenger, Signal, Skype, Nextcloud Talk, Microsoft Teams, Whatsapp en Zoom. Van deze apps zijn Jitsi, Signal en Nextcloud de enige die geen gegevens van gebruikers verzamelen. De andere apps doen dat wel, zoals adresboek, locatiegegevens, gespreksgegevens en metadata.

Verder zijn Jitsi, Signal en Nextcloud Talk ook de enige drie apps waarvan de broncode open source is. Tevens bieden de apps end-to-end encryptie. Dat geldt ook voor Facetime. In het geval van Skype is end-to-end encryptie alleen mogelijk bij privégesprekken.