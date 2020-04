Autoriteit Persoonsgegevens toetst opzet van zeven 'corona-apps'

Ben wel erg benieuwd welke Userstories er nu in de App verwerkt zijn en of aan de issues die in https://eprint.iacr.org/2020/399.pdf geadresseerd zijn invulling gegeven wordt.



Als beveiliger kijk ik anders aan tegen deze Apps dan de gebruiker.



Als gebruiker van de App zou ik willen dat het tijdstip van de ontvangst van het "later besmette" token geregistreerd wordt.

Als gebruiker van de App zou ik willen dat de locatie van de ontvangst van het "later besmette" token geregistreerd wordt.

Als gebruiker van de App zou ik willen dat de afstand tot de verzender van de ontvangst van het "later besmette" token geregistreerd wordt.



Maar: als gebruiker wil ik op basis van het bovenstaande zelfstandig een beslissing kunnen nemen over mijn eigen "lock-down" De App kan mij adviseren, maar ik maak de beslissing zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn sociale interacties (lees ik wordt niet geweerd aan de deur van de Supermarkt op basis van een App uitspraak)



Ik wil namelijk weten waar en wanneer ik mogelijk in contact geweest ben om zo mijn vervolg acties te kunnen bepalen.



Intelligente lock-down, dus ik wil dat de intelligentie mij mij ligt niet bij de APP.