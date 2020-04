Overheid maakt zeven geselecteerde 'corona-apps' bekend

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag de zeven 'corona-apps' bekendgemaakt die dit weekend door experts en het publiek zijn te bekijken. Het kabinet ontving meer dan zevenhonderd reacties voor de ontwikkeling van een app die het werkproces van de GGD voor het doen van bron- en contactonderzoek moet ondersteunen. Het gaat om een contact-tracing app die via bluetooth bijhoudt met wie mensen in contact zijn geweest en kan waarschuwen wanneer één van de contacten een coronapatiënt is.

Van de zevenhonderd reacties bleken er 660 daadwerkelijk een voorstel te ontvangen. Vervolgens zijn deze voorstellen beoordeeld op volledigheid en de mate waarin ze het werk van de GGD kunnen ondersteunen. Na dit proces bleven er 63 voorstellen over, die vandaag door 67 experts op het terrein van epidemiologie, gezondheidszorg, privacy, informatiebeveiliging en ict zijn beoordeeld. Aan de hand van het advies van deze experts zijn de zeven apps gekozen. Het gaat om apps van Covid19, DDT Consortium, Accenture, Capgemini Nederland, ITO, DEUS en Sia Partners.

Dit weekend kan het publiek de werking van de apps tijdens een appathon bekijken. De voorbereiding van de appathon start vandaag, waarbij de deelnemers de broncode van hun apps ter beschikking moeten stellen. Ook wordt gestart met een beoordeling van de gegevensbescherming, een analyse van de broncode en met een onderzoek naar de informatiebeveiliging.

Appathon

De appathon begint morgenochtend om 10:00 uur met een online presentatie van de zeven verschillende teams aan experts van zowel binnen als buiten de overheid. Via de website rijksoverheid.nl/coronavirusapp zijn de presentaties te volgen. Het publiek kan vervolgens vragen en suggesties aan de teams mailen. Die zullen deze feedback in hun oplossing verwerken.

De eerste dag van de appathon wordt om 17:00 uur afgesloten met een vragensessie en nabeschouwing en een korte presentatie door de teams. Zondag begint de appathon opnieuw met een presentatie, waarna de teams tot 16:00 uur de tijd hebben om weer aanpassingen door te voeren. De appathon eindigt om 16:00 uur met einddemonstraties van de teams.

Eerder vandaag maakte de Autoriteit Persoonsgegevens bekend dat het toetst of de apps wel aan de AVG voldoen en geen andere risico's met zich meebrengen. Op basis van het expert- en publieksadvies en het advies van de privacytoezichthouder wordt volgende week bekend of en hoe apps kunnen bijdragen aan het werk van de GGD en veilig en vertrouwd kunnen worden ingezet.