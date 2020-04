FIOD onderzoekt gekaapte websites die illegale coronamedicijnen aanbieden

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is een onderzoek gestart naar gecompromitteerde Nederlandse websites waarop criminelen illegale coronamedicijnen aanbieden. Volgens de FIOD gaat het voornamelijk om websites die geen beveiligingsupdates hebben geïnstalleerd of kwetsbare extensies draaien.

De zaak kwam aan het rollen dankzij het Deense Medicins Agency, dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde. Deze instantie tipte weer de FIOD, die het onderzoek startte. Er zouden op zeker zeventig gekaapte websites illegale coronamedicijnen worden aangeboden. Het gaat zowel om websites van ondernemers als particulieren.

De eigenaren van deze websites zullen door de FIOD worden gewaarschuwd en informatie ontvangen om hun website te beveiligen. Tevens laat de dienst in de aankondiging weten dat via het zoekcommando "inurl:naamvanjouwwebsite.nl" verdachte links zijn te vinden. "Dit is een relatief simpele check die zeker voor kleinere websites heel goed werkt", aldus de FIOD.