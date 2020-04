PvdA wil dat kabinet met alternatief plan komt voor corona-app

De PvdA wil dat het kabinet na het "appfiasco" van het afgelopen weekend met een alternatief plan komt voor de corona-app. Dat laat PvdA-leider Asscher op de website van de partij weten. Volgens Asscher zijn er allerlei twijfels of een dergelijke app wel voldoende bijdraagt aan het inperken van het virus.

Dit weekend vond er een door de overheid georganiseerde appathon plaats waarbij zeven ontwikkelaars hun app aan het publiek en experts toonden. Experts waren van tevoren al kritisch over de zeven geselecteerde apps. Daarnaast bleek er ook van alles mis met de apps. In de broncodebestanden van één van de apps werden de privégegevens van tweehonderd mensen aangetroffen. KPMG en de Landsadvocaat waren door het ministerie van Volksgezondheid ingeschakeld om de apps te onderzoeken. De securitytest van de apps leverde allerlei kwetsbaarheden op en de apps bleken niet aan alle eisen van de AVG te voldoen.

"De bluetooth-technologie kent ernstige beperkingen. Zo gaat het signaal door muren en glas, wat kan leiden tot veel onterechte meldingen van besmettingen. En als de app niet op de voorgrond draait kan hij alleen informatie ontvangen, niet verzenden. Veel mogelijke besmettingen worden daardoor niet gedetecteerd. En bovendien is op zijn minst onzeker of de privacy en anonimiteit gewaarborgd kunnen worden", aldus Asscher die zijn twijfels heeft.

De PvdA-leider ziet meer in een programma waarbij studenten en vrijwilligers worden getraind in het uitvoeren van contactonderzoeken. Op deze manier zouden ze GGD's kunnen ondersteunen, aangezien die niet over voldoende mankracht hiervoor beschikken. Bij elke vastgestelde besmetting kan er dan een contactonderzoek worden gedaan. Asscher gaat het kabinet daarom vragen een dergelijk trainingsprogramma in te voeren. "Zodat er een realistisch alternatief plan komt voor de app die alles op moet lossen, maar dat niet kan", besluit de PvdA-leider.