Spamhaus ziet veel minder nieuwe botnetservers in eerste kwartaal

Spambestrijder Spamhaus heeft in het eerste kwartaal van dit jaar veel minder nieuwe botnetservers gezien dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. In de laatste drie maanden van 2019 telde de organisatie zo'n 3200 nieuwe botnetservers die besmette computers aanstuurden. In het eerste kwartaal van dit jaar was dit naar zo'n 2000 nieuwe servers gedaald, zo blijkt uit het nieuwe kwartaalrapport.

Naast nieuwe servers waren er ook botnetservers actief die al eerder waren waargenomen. Het totaal aantal botnetservers voor het eerste kwartaal van dit jaar kwam zodoende uit op 2700 machines. Tweeduizend van deze servers werden direct bestuurd door criminelen. Die maken gebruik van gestolen of vervalste gegevens om virtual private servers (VPS) te huren.

Het aantal servers dat met gestolen of vervalste gegevens werd gehuurd daalde in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 met 57 procent. Een reden kan Spamhaus niet geven, maar er wordt gewezen naar een vpn-provider die niet op abusemeldingen reageert.

Werden in het vierde kwartaal van vorig jaar nog de meeste botnetservers in Rusland waargenomen, dat daarmee de VS van de eerste plek stootte, in de eerste drie maanden van dit jaar staat de VS met 841 servers weer bovenaan. Op de tweede plek volgt Rusland (614 servers), gevolgd door Nederland met 209 machines.

Net als bij vorig kwartaaloverzichten haalt Spamhaus opnieuw uit naar internetbedrijf Cloudflare. "Cloudflare blijft één van de geprefereerde keuzes van cybercriminelen om botnetservers te hosten. Deze trend is sinds 2018 gaande." Cloudflare wordt niet gebruikt voor het direct hosten van content, maar biedt volgens Spamhaus wel diensten aan botnetbeheerders, zoals het verbergen van de locatie van de botnetserver en het beschermen van de server tegen ddos-aanvallen.