De Duitse overheid kijkt naar drie verschillende corona-apps om mogelijk volgende maand al in te zetten. Het gaat om PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing), D3PT (Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing) en een app van Accenture die inmiddels al in Oostenrijk wordt gebruikt en ook één van de zeven apps is die door de Nederlandse overheid is gekozen.

Dat heeft de Duitse regering laten weten op vragen van het Duitse parlementslid Anke Domscheit-Berg. "In tegenstelling tot eerdere openbare verklaringen kijkt de overheid niet alleen naar de steeds meer controversiële PEPP-PT-variant, die van centrale datasynchronisatie gebruikmaakt, maar ook een propriëtaire app gebruikt in Oostenrijk en de gedecentraliseerde en open ontworpen variant D3PT", aldus de politica tegenover het Duitse Handelsblatt.

Volgens Domscheit-Berg moet de Duitse overheid het advies van de Europese Commissie volgen, dat eerder adviseerde om voor een gedecentraliseerde oplossing te kiezen. Deze week kwamen meer dan driehonderd experts en wetenschappers met een gezamenlijke verklaring (pdf) waarin ze waarschuwden voor het risico van surveillance en misbruik wanneer gegevens centraal worden opgeslagen.