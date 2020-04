Zoom-lek gaf toegang tot lijst met alle gebruikers van een organisatie

Een beveiligingslek in videoconferentiesoftware Zoom maakte het mogelijk om toegang te krijgen tot de gegevens van alle Zoom-gebruikers binnen willekeurige organisaties. Het kon dan gaan om voor- en achternaam, e-mailadressen, telefoonnummer en andere informatie in de vCard van de betreffende Zoom-gebruikers.

Zoom biedt verschillende features, waaronder een chatoptie. Gebruikers kunnen via Zoom naar andere gebruikers binnen hun organisatie zoeken. Hiervoor verstuurt Zoom een verzoek naar de server waarin de groepsnaam van de organisatie staat opgegeven. Deze groepsnaam is het e-maildomein dat de organisatie voor de registratie heeft gebruikt.

Zoom controleerde niet dat de gebruiker die een verzoek verstuurde ook daadwerkelijk bij het opgevraagde domein behoorde. Zo konden willekeurige gebruikers contactlijsten van willekeurige domeinen opvragen. De enige vereiste was dat een aanvaller over een geldig Zoom-account beschikte, dat gratis via de website van Zoom is aan te maken.

Vervolgens was het mogelijk om verzoeken voor willekeurige domeinen naar de Zoom-server te sturen, die daarop met de contactgegevens van gebruikers van de betreffende organisatie antwoordde. Volgens Cisco, dat de kwetsbaarheid ontdekte, zouden aanvallers hiermee allerlei gegevens kunnen verzamelen die voor spearphishingaanvallen zijn te gebruiken. Zoom heeft de kwetsbaarheid inmiddels verholpen.