Rutte: belangrijke stap in ontwikkeling van corona-app gezet

Afgelopen weekend is met de appathon en uitgevoerde onderzoeken een belangrijke stap gezet om tot een corona-app te komen, zo liet premier Rutte vanavond tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen weten. Zowel voor, tijdens als na de appathon waren er zeer kritische geluiden van experts. Een securitytest van de door de overheid geselecteerde apps leverde meerdere kwetsbaarheden op. Volgens de Landsadvocaat voldoen de apps niet aan alle eisen van de AVG en liet de Autoriteit Persoonsgegevens weten dat het de apps niet kon beoordelen.

Toch is er volgens Rutte niets misgegaan. "Ik geloof van niet hoor. Ik zie wel dat iedereen er heel heftig mee bezig is, maar volgens mij gaat het juist goed, want dit is natuurlijk een ingewikkeld vraagstuk met heel grote zorgen." De premier merkte op dat er dit weekend heel hard gewerkt is om te kijken hoe het zit en daar is heel veel informatie uitgekomen.

"Wat we nu gaan doen is ervoor zorgen dat we precies preciseren wat de epidemiologische eisen zijn voor de GGD, het samenbrengen van de juiste mensen in een team om te werken aan een oplossing, open source als eis met verder waarborgen voor informatieveiligheid, privacy, nationale veiligheid en de grondrechten, de gedragswetenschappelijke begeleiding. Dus er wordt nu een volgende stap gezet", liet Rutte weten. "Deze stap was nodig. Dit heeft ons veel informatie opgeleverd en dat wordt verder getrechterd en we gaan nu de volgende stap zetten."

Ondanks de kritiek en aangetroffen problemen wordt er niet opnieuw begonnen. "We bouwen het in stappen op en een belangrijke stap is nu gezet. Dat is de trechtering. De bijeenkomst van dit weekend waar specialisten er verder naar gekeken hebben. Maar we zijn er gewoon nog niet, maar dat wisten we ook", reageerde de premier op vragen.

Dat er vragen over de privacy en veiligheid zijn snapt Rutte naar eigen zeggen. De apps zijn namelijk nog niet af. “We doen het natuurlijk heel transparant en open met alles en iedereen, zoals we deze hele crisis met 17 miljoen mensen te lijf gaan en niks achterhouden, dus dat doen we hier ook niet. Maar uiteindelijk wat je wilt is niet heel ingewikkeld. Dat is wat de GGD normaal doet", waarbij de premier naar het contactonderzoek wees.

Vanwege de schaal kan de GGD dit nu niet doen en moet er volgens de premier een app komen die dit ondersteunt. "Die moet je ontwikkelen", merkte Rutte op. "Niemand wil dat ik in die app kan kijken of Hugo de Jonge, of wie dan ook, dus moet je dat regelen. Iedereen wil dat het onderliggende materiaal voor iedereen inzichtelijk is. Dus dat zijn we allemaal aan het doen. Maar je hebt hem wel nodig denk ik, om uiteindelijk dat GGD-onderzoek op deze schaal te kunnen doen." Op de vraag of het ook zonder app zou kunnen antwoordde Rutte dat dit lastig is: "Mijn beeld is dat die app heel erg belangrijk is."