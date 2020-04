Minister De Jonge erkent te gehaast selectieproces bij corona-apps

Het selectieproces van de corona-apps die aan de appathon meededen is te gehaast gegaan, waardoor het kan zijn dat apps die het ene expertteam negatief beoordeelde en het andere team positief, toch door de keuring zijn gekomen. Dat heeft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Op de aanbesteding van het kabinet om een corona-app te ontwikkelen kwamen 660 daadwerkelijke voorstellen binnen. 176 van deze voorstellen gingen over een app voor contactonderzoek. Vervolgens hebben het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM een eerste selectie gemaakt waarbij er 63 apps overbleven. Deze 63 apps werden vorige week donderdag aan negen expertteams voorgelegd om te worden beoordeeld.

Vorige week lieten verschillende experts die bij het selectieproces betrokken waren al weten dat dit te gehaast ging. "De enorme haast waarmee het proces werd ingestoken deed op allerlei manieren afbreuk aan een al wankel vertrouwen", aldus Veilig tegen Corona, een gelegenheidscoalitie van meer dan 45 organisaties en experts.

De Jonge erkent dat het selectieproces met tijdgebrek te kampen had. De negen expertteams hebben in de eerste ronde de 63 voorstellen beoordeeld, waarbij elk voorstel in principe door twee teams had moeten worden beoordeeld. "Als gevolg van tijdgebrek is dat helaas bij zo’n 30 procent van de voorstellen niet gelukt. Alleen voorstellen die door minimaal één expertteam als 'voldoende voor doorgeleiding naar de tweede ronde' zijn gekwalificeerd zijn naar de volgende ronde doorgegaan", schrijft de minister.

Na deze eerste ronde bleven er tien voorstellen over. "Het is daarmee mogelijk dat een voorstel dat door één team negatief is beoordeeld wel is door gegaan naar de volgende ronde, omdat een ander team wel positief was", voegt De Jonge in zijn brief toe.

Tijdens de tweede ronde werden de tien overgebleven voorstellen opnieuw beoordeeld door de expertteams, waarbij elk voorstel door drie teams onder de loep werd genomen. In deze ronde zijn alleen die voorstellen afgevallen waarover consensus was tussen alle drie de expertteams dat deze niet voldoende waren ontwikkeld om aan de appathon deel te nemen. Deze consensus was er bij twee van de voorstellen, waardoor er acht partijen overbleven. Eén aanbieder besloot zichzelf terug te trekken, waardoor de appathon met zeven partijen van start ging.

"De appathon is op 19 april beëindigd met de constatering dat er al veel is, maar dat er ook nog veel gedaan moet worden en dat geen van de oplossingen op dit moment op alle vlakken voldoet, met name op het gebied van privacy en informatieveiligheid", stelt De Jonge. Onderzoeken naar de apps door KPMG, de Landsadvocaat en de Autoriteit Persoonsgegevens toonden allerlei problemen met de apps aan.

Vandaag liet de minister aan de Tweede Kamer dat hij een team van experts een nieuwe app laat ontwikkelen en dat er met geen van de zeven voorgeselecteerde corona-apps wordt doorgegaan.