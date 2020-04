ACM: providers moeten slachtoffers van ongewenste anonieme bellers helpen

Telecomproviders zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van ongewenste anonieme bellers te helpen, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten, dat aanbieders hier nogmaals op heeft gewezen. Aanleiding voor de actie is dat de ACM signalen heeft ontvangen dat providers niet altijd op de juiste manier te werk gaan als er over anonieme bellers wordt geklaagd.

Telecomproviders moeten klachten over ongewenste anonieme oproepen onderzoeken. Sommige providers waarschuwen de beller in kwestie om hiermee te stoppen, maar dat is niet genoeg, zo stelt de ACM. De telecomaanbieder moet namelijk ook de naam en adresgegevens van de anonieme beller verstrekken. Het slachtoffer van de oproepen kan daarmee bijvoorbeeld naar de rechter stappen.

"Als ongewenste oproepen afkomstig zijn van callcenters, mag de telecomaanbieder niet simpelweg degene die gebeld wordt verwijzen naar het Bel-me-niet Register, waar mensen zich kunnen afmelden voor oproepen van callcenters", meldt de ACM. De toezichthouder stelt dat het telecomaanbieders die niet goed meewerken een last onder dwangsom of een boete kan opleggen. Vorig jaar werd KPN nog door de ACM op de vingers getikt over het beleid bij hinderlijke anonieme bellers.