Digitaal archief Groningse scholen onherstelbaar beschadigd door malware

Het digitale archief van drie Groningse scholen is door malware onherstelbaar beschadigd geraakt, zo blijkt uit intern onderzoek naar het incident. Het gaat om het archief van het Montessori Lyceum Groningen, het Montessori Vaklyceum en het Harens Lyceum, die onder het Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) vallen.

Het archief gaat enkele jaren terug en bevat correspondentie, roosters en leerlingendossiers. De Groninger Internet Courant meldt dat de bestanden in het archief niet meer zijn te openen, terwijl RTV Noord laat weten dat de toegang tot de bestanden is geblokkeerd. Dit lijkt op ransomware te wijzen. Doordat de bestanden niet meer zijn te openen is onduidelijk wat er precies in het archief staat. Volgens Dagblad van het Noorden zijn er geen bestanden verloren gegaan die voor het onderwijs van de huidige leerlingen van belang zijn.

Het is daarnaast onduidelijk of er gegevens uit het archief zijn gestolen. Aangezien het niet valt uit te sluiten heeft Openbaar Onderwijs Groningen bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding van een datalek gemaakt. Tevens zal er aangifte bij de politie worden gedaan. "Dat er ondanks de gedegen beveiliging op deze manier een digitale inbraak is geforceerd vinden we erg kwalijk", zegt bestuursvoorzitter Theo Douma van OOG. Hoe de malware op het systeem terecht kon komen is niet bekendgemaakt. Ouders zijn via een brief over de gebeurtenis geïnformeerd.