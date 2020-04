Securitybedrijf waarschuwt voor actief aangevallen lekken in iOS

Een Amerikaans securitybedrijf waarschuwt voor twee kwetsbaarheden in de mailapplicatie van iOS die al sinds januari 2018 actief zouden worden aangevallen. Volgens ZecOps zal Apple de zerodaylekken in een aankomende versie van iOS 13 verhelpen. De beveiligingslekken bevinden zich in Apple Mail, de standaard mailapplicatie van iOS.

Op toestellen met iOS 13 volstaat het versturen van een e-mail naar een slachtoffer wanneer de mailapplicatie in de achtergrond is geopend, er is geen verdere interactie van de gebruiker vereist. In het geval de iPhone of iPad van het slachtoffer op iOS 12 draait moet die eerst nog de e-mail openen. Het is niet nodig om een bijlage te openen. Wanneer een aanvaller controle over de mailserver heeft is het ook mogelijk om op iOS 12 de kwetsbaarheid zonder interactie van het slachtoffer te misbruiken.

Via de kwetsbaarheden kan een aanvaller code in de context van de mailapplicatie uitvoeren. Zo is het mogelijk om e-mails te stelen of verwijderen. In combinatie met een iOS-kernellek is het mogelijk om volledige toegang tot het toestel te krijgen. De onderzoekers vermoeden dat de aanvallers over een dergelijke kwetsbaarheid beschikten. Dit wordt echter nog uitgezocht.

In een analyse van de twee kwetsbaarheden stelt ZecOps dat de zerodaylekken op grote schaal zijn misbruikt. Onder andere journalisten, beroemdheden en directeuren van bedrijven zouden het doelwit zijn geweest. De twee zerodaylekken zouden al zeker sinds iOS 6 uit september 2012 aanwezig zijn. De onderzoekers stellen aan de hand van gevonden data dat de kwetsbaarheden in ieder geval sinds iOS 11.2.2, die op 8 januari 2018 verscheen, zijn aangevallen.

Ook de meest recente iOS-versie, 13.4.1, is kwetsbaar. Apple heeft beide kwetsbaarheden in een bètaversie van iOS 13.4.5 gepatcht. Gebruikers krijgen het advies om de definitieve versie van iOS 13.4.5 te installeren zodra Apple die beschikbaar maakt. Als tijdelijke oplossing wordt aangeraden om in plaats van Apple Mail bijvoorbeeld Outlook of Gmail te gebruiken.