Bedrijf dat betalingen helpdeskfraudeurs witwaste schikt voor 6,75 miljoen dollar

Een Canadees bedrijf dat creditcardbetalingen van helpdeskfraudeurs witwaste en hiermee miljoenen dollars verdiende heeft een schikking met de Amerikaanse toezichthouder FTC getroffen van 6,75 miljoen dollar. Volgens de FTC heeft RevenueWire zich niet alleen schuldig gemaakt aan witwassen, maar faciliteerde en assisteerde het twee bedrijven die zich met helpdeskfraude bezighielden.

Het gaat om lnbound Call Experts (ICE) en Vast Tech Support (Vast) die mensen thuis belden of via pop-ups en advertenties lieten weten dat hun computer met malware was besmet en vervolgens het opgegeven telefoonnummer moest worden gebeld. Zodra de fraudeurs contact hadden met hun slachtoffers lieten ze die software installeren waarmee ze op afstand toegang tot de computer kregen.

Vervolgens maakten ze gebruik van de Windows Event Viewer om zogenaamd aan te tonen dat de computer met malware was besmet. In werkelijkheid ging het hier om logregels, meldingen en waarschuwingen die door Windows waren gegenereerd en niets met malware te maken hadden. Slachtoffers wisten dit niet en betaalden honderden dollars om de zogenaamde problemen te verhelpen. Deze betalingen werden door RevenueWire verwerkt.

De twee bedrijven, ICE en Vast, werden als onderdeel van een grotere operatie tegen helpdeskfraudeurs in 2014 door de FTC gesloten. Volgens de toezichthouder wisten ICE, Vast en verschillende andere bedrijven die zich aan helpdeskfraude schuldig maakten duizenden slachtoffers voor 120 miljoen dollar op te lichten. Het ging met name om ouderen.

Hoeveel RevenueWire precies aan het verwerken van de creditcardtransacties verdiende laat de FTC niet weten, maar de schikking die de toezichthouder en het bedrijf sloten bedraagt 6,75 miljoen dollar. Daarnaast moet RevenueWire voortaan risicovolle klanten screenen en monitoren en er zeker van zijn dat deze klanten geen consumenten misleiden.