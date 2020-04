Beveiligingslek in Zyxel SecuManager actief aangevallen door botnet

Een beveiligingslek in de ZyXEL Cloud CNM SecuManager wordt actief door criminelen gebruikt om systemen onderdeel van een botnet te maken en een beveiligingsupdate is niet beschikbaar. De Zyxel SecuManager is software om Zyxel-producten zoals gateways, vpn's en firewalls mee te beheren en monitoren.

De software moet op een virtual machine-server worden geïnstalleerd, zoals VMware ESXi of Windows Hyper-V. In maart van dit jaar maakte twee beveiligingsonderzoekers een reeks kwetsbaarheden in de SecuManager openbaar waardoor het mogelijk was om systemen op afstand en zonder authenticatie volledig over te nemen. De onderzoekers hadden Zyxel niet over hun bevindingen geïnformeerd, omdat ze vonden dat sommige backdoors opzettelijk door Zyxel waren aangebracht.

Criminelen maken nu gebruik van één van de kwetsbaarheden die de onderzoekers publiceerden om Zyxel SecuManager-installaties over te nemen. Via het beveiligingslek kan er op afstand code worden uitgevoerd. Aanvallers kunnen zo malware installeren en maken het systeem onderdeel van een botnet dat wordt gebruikt voor het uitvoeren van ddos-aanvallen, aldus securitybedrijf Radware. Of en wanneer Zyxel met een update komt is onbekend. De kwetsbaarheden zijn aanwezig in Zyxel CNM SecuManager versies 3.1.0 en 3.1.1, die in november 2018 verschenen.