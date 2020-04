De Jonge houdt mogelijkheid open dat corona-app er niet komt

Minister De Jonge van Volksgezondheid houdt de mogelijkheid open dat de veelbesproken corona-app er niet komt. Dat liet hij gisteren weten tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De minister herhaalde dat als er straks meer getest gaat worden, digitaal bron- en contactonderzoek van toegevoegde waarde is.

Tevens wees De Jonge naar de appathon van afgelopen weekend, waaruit is gebleken dat er geen app is voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek die zo van de plank kan worden gehaald. "Die bestaat niet. Wel is er een aantal hele interessante ontwikkelingen die een eind in de buurt komen, maar ze voldoen op dit moment niet aan de veiligheidsvereisten en de privacyvereisten die je zou willen", merkte de minister op.

Gisteren liet de minister ook weten dat hij een team van experts laat samenstellen dat met de ontwikkeling van een nieuwe, open source corona-app aan de slag gaat. Toch houdt hij een slag om de arm: "Alle experts zijn betrokken die je nodig zou hebben om te checken en te dubbelchecken dat dit ding veilig is, want voordat het veilig en zorgvuldig is, gaan we er niet mee werken. Het kan dus ook zijn dat het niet lukt, hè. Die mogelijkheid houd ik nadrukkelijk open. Het kan zijn dat het niet lukt. Dan kan het niet. Dat zou ontzettend jammer zijn, want ik denk dat je er meer aan zou hebben als het wel lukt. Daarom ga ik ook mijn best doen om te zorgen dat het wel lukt."

PvdA-leider Asscher pleitte voor een alternatief voor de corona-app, waarbij vrijwilligers en studenten worden ingezet voor het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Ook GroenLinks riep de minister op om naar alternatieven te kijken. "Want de kans dat die app niet gaat werken is levensgroot, en dat kunnen we niet hebben. Dus we moeten een alternatief hebben", stelde GroenLinks-leider Klaver.

Volgens De Jonge is er een alternatief voorhanden. "Dat alternatief is namelijk de handmatige uitvoering van het bron- en contactonderzoek. Dat is het alternatief. Dat alternatief is een doenlijk alternatief zolang het aantal tests nog redelijk overzichtelijk blijft. Naarmate het aantal tests heel veel verder toeneemt, zul je heel veel meer mensen nodig hebben", reageerde de minister, die toevoegde dat een app kan helpen om het bron- en contactonderzoek sneller uit te voeren. "Want je krijgt sneller dat signaal dan wanneer je dat gesprek hebt met de GGD."