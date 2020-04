Duitse overheid kiest voor gecentraliseerde corona-app PEPP-PT

De Duitse overheid wil een corona-app gaan inzetten gebaseerd op de PEPP-PT-technologie, waarbij gepseudonimiseerde gegevens van burgers centraal worden opgeslagen. Dat laat Tankred Schipanski, CDU-woordvoerder voor digitale zaken, tegenover het Duitse Handelsblatt weten. Eerder deze week werd nog bekend dat Duitsland naar drie verschillende corona-apps keek om mogelijk volgende maand al in te zetten.

Het ging om PEPP-PT (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing), D3PT (Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing) en een app van Accenture die inmiddels al in Oostenrijk wordt gebruikt en ook één van de zeven apps was die aan de appathon van de Nederlandse overheid meedeed. Met de keuze voor PEPP-PT lijkt de Duitse overheid adviezen van de Europese Commissie en experts in de wind te slaan.

De Europese Commissie adviseerde eerder al om voor een gedecentraliseerde oplossing te kiezen. Deze week kwamen meer dan driehonderd experts en wetenschappers met een gezamenlijke verklaring (pdf) waarin ze waarschuwden voor het risico van surveillance en misbruik wanneer gegevens centraal worden opgeslagen.

De Duitse overheid heeft al, met hulp van het leger, een eerste conceptversie van de app getest, die gebaseerd was op de PEPP-PT-technologie. Deze technologie is door 130 Europese wetenschappers ontwikkeld, waaronder onderzoekers van het Duitse RIVM. PEPP-PT is echter onder vuur komen te liggen omdat het gegevens centraal opslaat. Daarnaast hebben verschillende universiteiten en andere partijen die deelnamen het project verlaten.

Gisteren liet een woordvoerder van het Duitse ministerie van Volksgezondheid al weten dat centrale opslag van gegevens voorkeur heeft, omdat dit het eenvoudiger zou moeten maken om de ontwikkeling van de epidemie te volgen. Duitse oppositiepartijen zijn echter fel tegen het plan. Ze stellen dat door de keuze voor centrale opslag de acceptatie van de app door het publiek wordt ondermijnd, zo laat Der Spiegel weten.

Reuters en Der Tagesspiegel melden dat de keuze voor PEPP-PT op iOS-toestellen een probleem is. Apple staat namelijk niet toe dat apps die in de achtergrond draaien van bluetooth gebruik kunnen maken. Het techbedrijf maakt binnenkort een API beschikbaar waardoor apps dit wel kunnen, maar de Duitse overheid wil niet van een infrastructuur afhankelijk zijn die door Amerikaanse bedrijven wordt gecontroleerd, stelt Schipanski. Inmiddels zou de Duitse overheid met Apple overleggen om PEPP-PT op iOS volledig te ondersteunen.