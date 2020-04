Agentschap Telecom pleit voor proactief toezicht op clouddiensten

De rol van clouddiensten binnen de digitale infrastructuur is inmiddels zo groot dat ook hier proactief toezicht op zou moeten plaatsvinden, zoals bij andere vitale aanbieders het geval is. Dat laat het Agentschap Telecom in "Staat van de Ether 2019" weten, het jaarbericht van de telecomtoezichthouder.

Sinds 2018 is de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) van kracht, die aanbieders van essentiële diensten verplicht om ernstige cyberincidenten bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en het Agentschap Telecom te melden. Ook verplicht de wet dat vitale aanbieders maatregelen nemen om hun ict-infrastructuur tegen aanvallen en incidenten te beveiligen. Op deze manier moeten de gevolgen van cyberincidenten worden beperkt en de digitale weerbaarheid van Nederland worden vergroot.

De Wbni geldt ook voor digitale dienstverleners, zoals clouddiensten. "Voor de digitale veiligheid in Nederland is het belangrijk dat bedrijven hun ict goed beveiligen. Agentschap Telecom let erop dat digitale dienstverleners zoals online marktplaatsen, zoekmachines en clouddienstverleners die verantwoordelijkheid serieus nemen", zo liet de toezichthouder vorig jaar nog weten.

Door Europa is echter bepaald dat het toezicht op digitale dienstverleners reactief moet zijn. Inspecties vinden plaats op basis van signalen en incidenten. Een aanpak die volgens het Agentschap Telecom onvoldoende is. "Op basis van de eerste bevindingen in 2019 lijkt deze reactieve vorm van toezicht te licht, gezien het toenemende gebruik van clouddiensten en de geschatte impact bij een verstoring. Actief toezicht zou betere mogelijkheden bieden om aanbieders van clouddiensten te stimuleren digitaal weerbaar te zijn", meldt de toezichthouder in het jaarbericht.

Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom, pleit in het jaarbericht dan ook voor ander een andere vorm van toezicht op clouddienstverleners. "Het belang van de cloud voor onze digitale infrastructuur is echter zo groot dat net als bij andere essentiële diensten proactief toezicht overwogen zou moeten worden."